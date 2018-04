Lunedì 2 Aprile 2018, 21:45 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2018 21:45

Si salvano in extremis prima che l'auto venga divorata dalle fiamme. Paura sull'autostrada Napoli-Bari, nei pressi del casello Avellino Ovest, per i componenti di una famiglia. La loro auto ha preso fuoco durante la marcia. In poco tempo l'incendio ha distrutto il veicolo. Giusto il tempo per la famiglia di scendere dall'abitacolo. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale che hanno provveduto a spegnere il rogo.