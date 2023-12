Vettura sbanda e vola fuori strada, donna in ospedale in Irpinia

Vettura sbanda e vola fuori strada ribaltandosi. Alla guida una donna di 49 anni di Marzano di Nola che è stata ricoverata in ospedale. L'incidente è avvenuot lungo la strada che collega Monteforte Irpino a Taurano.

Sul luogo del sinistro si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per recuperare il veicolo e per soccorrere la donna, che è stata poi affidata ai sanitari del 118. I caschi rossi, che hanno operato anche con l'autogru, hanno messo in sicurezza l'area.