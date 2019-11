Si sente male e resta bloccato sulla via ferrata Maroia di Volturara Irpina, paura per un uomo di Bisaccia. È stato necessario l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto per aiutare l’escursionista.



Colto da malore e non è più riuscito a proseguire. I suoi compagni hanno così allertato il 118, che ha girato la richiesta al Soccorso Alpino e Speleologico. Immediatamente è partita una squadra del Cnsas che ha raggiunto l'uomo, lo ha messo in sicurezza e lo ha poi calato a valle. Poi è stato consegnato alle cure dei sanitari di un'ambulanza.