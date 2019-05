Jorge, dal Portogallo alla Grecia in bici: tappa in Irpinia

IL VIDEO

Jorge Malagueira, viaggiatore filosofo, sta attraversando l'Europa. Dal Portogallo alla Grecia in bici: tappa in Irpinia per il cicloturista che in realtà si ferma ogni tanto per ricaricarsi, guadagnare qualche soldo e sopratutto conoscere la gente del posto. L'ultima tappa era stata Verona dove si era fermato a lungo. Ma nel suo itinerario dal Portogallo alla Grecia, Jorge abita in un paesino a 80 chilometri da Lisbona, aveva deciso di fare una puntata anche in Gran Bretagna. "Ora sono di nuovo in viaggio perchè la vita in se è un viaggio, l'unica barriera è la paura. Superata quella, è possibile attraversare il mondo e scoprire se stessi".