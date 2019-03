Sabato 30 Marzo 2019, 15:45

Ad Avellino la prima delle otto tappe nazionali delle celebrazioni per gli 80 anni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nel teatro Carlo Gesualdo l'esibizione dell'orchestra dei caschi rossi alla presenza dei sottosegretari al ministero dell'Interno, Candiani e Sibilia, del capo di gabinetto del dicastero Piantedosi. In platea le massime autorità civili, militari e religiose. Ad aprire la manifestazione, presentata dall'attore Pino Insegno, il comandante provinciale di Avellino dei Vigili del fuoco, Rosa D'Eliseo. Sono stati ricordati gli eroici interventi dei caschi rossi per salvare le vite delle persone intrappolate nelle macerie delle case crollate durante il terremoto del 1980.