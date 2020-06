Imprigionati nella villa comunale. Due ragazzini sono rimasti chiusi all’interno dopo un pomeriggio di spensieratezza e di giochi nel polmone verde di Avellino, al centro della città. Giochi durati fino a sera, quando la villa però chiude battenti. Due ragazzini hanno visto l’orologio e si sono accorti che era giunta l’ora di rientrare a casa. Ma quando hanno guadagnato l’uscita si sono imbattuti nel cancello sbarrato. Hanno quindi deciso di raggiungere velocemente l’altro ingresso. Niente da fare: era ormai troppo tardi.



L’apprensione è cominciata a salire. I due ragazzini però non si sono persi d’animo. Dalle inferriate hanno chiesto aiuto ad alcuni passanti. Alcuni non hanno creduto al loro appello, ma un altro cittadino ha voluto dargli credito. Sono stati così avvertiti i vigili urbani e gli addetti al servizio di custodia della villa. Dopo poco tempo i due ragazzini sono stati liberati. Per poi tornare di corsa a casa. © RIPRODUZIONE RISERVATA