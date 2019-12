Arriva la tanto annunciata delocalizzazione del terminal dei pullman di Avellino. Da domenica 15 dicembre, infatti, i bus traslocheranno verso il piazzale antistante lo stadio Partenio-Lombardi. Una necessità visto che l'amministrazione Festa ha autorizzato l'installazione del Villaggio di Natale a piazza Kennedy, storica sede del terminal.



La richiesta è pervenuta dal comitato zonale di Asi - associazioni sportive sociali italiane che, a livello nazionale, è guidata dal senatore della Lega, Claudio Barbaro. I pullman sosteranno fino al 6 gennaio davanti al piazzale dello stadio, traslocando poi tutti i martedì e sabato lungo l'adiacente via De Gasperi per consentire lo svolgimento del mercato bisettimanale che tradizionalmente e da decenni si tiene proprio in quell'area. © RIPRODUZIONE RISERVATA