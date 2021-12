StarCasinò premia giocatore di Avellino: punta 2 euro e ne vince 80mila

Una giornata decisamente fuori dal comune quella di un fortunato giocatore di Avellino che quest'anno festeggia in anticipo il Natale grazie alla vincita da 81.851 euro ottenuta su StarCasinò con una puntata da due euro. La vittoria è arrivata giocando a Wild Stocking, una nuovissima slot dal tema natalizio impreziosita da grafiche molto curate in cui i protagonisti sono pupazzi di neve, elfi festanti, renne e naturalmente Babbo Natale. Il giocatore ha realizzato una vincita 40.000 volte superiore alla puntata, dimostrando come il gioco responsabile possa essere avvincente e sappia lautamente premiare gli utenti, seguendo la filosofia di gioco StarCasinò il nuovo modo di vivere il casino.

«Ho visto apparire tutti i simboli di Babbo Natale e vedevo il montepremi avanzare veloce, continuavo a ripetermi che non potesse essere vero. Poi ho avuto un sussulto nel contare gli zeri - ha dichiarato il giocatore di Avellino - avevo già vinto in passato qualche volta, ma mai cifre di questo genere. Solitamente mi piace giocare quando torno dal lavoro, nel primo pomeriggio e la notte, mi aiuta a rilassarmi». Ha le idee chiare su come impiegare la vincita: «Vorrei acquistare un’automobile e mettere qualcosa da parte per i miei figli».