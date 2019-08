Venerdì 16 Agosto 2019, 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato due volte nel giro di poche ore. In manette un 48enne di Sperone. I carabinieri della stazione di Avella hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di un 48enne di Sperone. Sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare ed al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, aveva violato le prescrizioni. Di qui, la decisione della Procura di far scattare i domiciliari. Ma durante i controlli dei militari il 48enne non ha fatto mistero di non gradire la presenza degli uomini dell’Arma. Nonostante i bonari e ripetuti inviti alla calma, si è scagliato fisicamente contro i carabinieri che, sebbene colpiti e feriti in modo lieve, sono riusciti con non poca fatica a bloccarlo, evitando, grazie alla loro prontezza di riflessi, ben più gravi conseguenze. L’uomo è stato condotto in caserma e, dichiarato in arresto alla Procura della Repubblica di Avellino, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di comparire davanti al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.