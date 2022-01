Violano i sigilli e demoliscono muro in area sequestrata: due denunce

Demoliscono un muro in un’area sequestrata, due persone finiscono nei guai. A Monteforte Irpino, i Carabinieri della locale Stazione Forestale hanno denunciato i per violazione di sigilli. Nel corso di un servizio perlustrativo, i militari hanno sorpreso i due che, in area sottoposta a sequestro penale, con un escavatore stavano procedendo alla demolizione di un muro. I due soggetti (rispettivamente proprietario del fondo ed esecutore materiale dei lavori) sono stati quindi deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

A Lioni hanno i militari denunciato in stato di libertà un uomo del posto, per i reati di furto e gestione illecita di rifiuti. All’esito delle verifiche eseguite presso un deposito della persona, i Carabinieri hanno riscontrato che, tramite un allaccio irregolare, veniva prelevata l’energia elettrica dal contatore di un vicino. Il deposito, con all’interno circa 50 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi (batterie esauste, pneumatici, filtri d’olio, marmitte, motori e altri pezzi d’auto), è stato sottoposto a sequestro.