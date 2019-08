Venerdì 23 Agosto 2019, 22:40

Un violento nubifragio si è abbattuto in serata sull'Irpinia. Particolarmente colpita la Valle Ufita. I disagi maggiori ad Ariano Irpino e a Grottaminarda, dove si è verificato anche uno smottamento. Strade allagate in più tratti e disagi per gli automobilisti. Sempre a Grottaminarda un fulmine si è abbattuto su un albero. Fango e detriti sulla fondovalle Ufita, l'arteria che collega con i comuni della Baronia. Superlavoro per i vigili del fuoco che hanno ricevuto diverse richieste di intervento da parte di cittadini e operatori commerciali in difficoltà.