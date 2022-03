Violenza nel carcere di Ariano Irpino, agente ferito da un detenuto casertano

Violenza nel carcere di Ariano Irpino. Un detenuto casertano, ristretto nella terza sezione, ha divelto la porta della cabina telefonica, in uso ai reclusi, e l'ha utilizzata come ariete per sfondare la vetrata che delimita la parte superiore del cancello di sbarramento. Una scheggia del vetro ha colpito un agente, conficcandosi in una spalla. Nonostante ciò è riuscito ad azionare l'allarme. È stato soccorso dai colleghi e poi ricoverato nell'ospedale del Tricolle. La scheggia si è conficcata a pochi centimetri dai vasi sanguigni principali. Su quanto accaduto è intervenuto il Sappe attraverso il segretario nazionale per la Campania, Emilio Fattorello: «Il carcere di Ariano Irpino continua a restare una tra le piu critiche realtà penitenziarie del distretto per l'alto numero di eventi violenti da parte di detenuti sempre piu tracotanti e refrattari alle regole. Esprimiamo solidarietà al collega ferito augurandogli una veloce ripresa. Solidarietà, inoltre, è rivolta anche al personale della Polizia Penitenziaria che lavora tra mille difficoltà di varia natura nei reparti detentivi della Casa Circondariale del Tricolle».

