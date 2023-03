Avellino: violenza di genere, la testimonianza della ragazza incatenata al seminario dell'Arma

Nel giorno della Festa delle Donne è stato organizzato un seminario di studio dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino che ha coinvolto gli ufficiali della provincia e i referenti della rete nazionale antiviolenza presso i Reparti irpini, incentrato sulla violenza di genere e intrafamiliare.

Al convegno, organizzato per volontà del comandante provinciale Luigi Bramati, ha partecipato il noto criminologo Antonio Leggiero, autore di diverse pubblicazioni e docente universitario, nonché, come ospiti di eccezione e preziose testimoni, le due giovanissime che 11 mesi fa furono le protagoniste di un terribile fatto di cronaca avvenuto in Aiello del Sabato, tutt’ora all’attenzione dell’opinione pubblica per i suoi risvolti sociali. Una delle due è stata tenuta incatenata a una ringhiera per mesi.

Il convegno si è tenuto di proposito l’8 marzo, anche per sottolineare l’importanza riconosciuta dell’Arma dei Carabinieri alla tematica del contrasto alla violenza contro le donne. Presente ai lavori il prefetto di Avellino, Paola Spena, che ha inteso rappresentare la vicinanza delle istituzioni alle due giovani vittime, da tempo avviate in un positivo percorso di recupero e pieno reinserimento sociale.