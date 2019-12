Ultimo aggiornamento: 13:50

Ancora un episodio di violenza tra le mura domestiche. È accaduto a Fontanarosa , in provincia di Avellino, dove i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo del posto, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate nei confronti della figlia. La richiesta di aiuto è arrivata alla centrale operativa con una pattuglia che si è subito precipitata sul luogo indicato, trovando la ragazza in lacrime. In quel momento l'uomo non era presente in casa, avrebbe aggredito la figlia con un bastone di legno, poi ritrovato, per futili motivi.La ragazza è stata trasportata al Frangipane di Ariano Irpino, dove le sono stati diagnosticati 20 giorni di prognosi. Il padre violento è stato trovato nel centro del paese ed è stato arrestato. Per lui la Procura di Benevento ha disposto i domiciliari, mentre la ragazza è stata trasferita in una struttura protetta.