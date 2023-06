A distanza di tre giorni si è verificato un nuovo episodio di violenza tra ragazzini in città. Ad essere aggredito un 15enne che è stato pestato da più adolescenti. L'episodio si è registrato nel quartiere Valle. Da accertare i motivi alla base della violenta aggressione.

È stato sottoposto agli accertamenti diagnostici necessari. Ha rimediato un trauma cranico e addominale. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Avellino. I fatti si sono svolti nella serata di lunedì. Il ragazzino sarebbe stato accerchiato da un gruppo di coetanei (da accertare l'età dei partecipanti, forse qualcuno più grande ma sempre minorenne). Prima una discussione. Poi si è passati subito alle vie di fatto.. Sono volati calci e pugni. A ​bero stati, dunque, più giovanissimi.Nel quartiere in tanti hanno assistito alla scena di violenza. Sono state allertate le forze dell'ordine. È stato proprio l'intervento dei passanti a mettere fine all'inaudita violenza. Quando sono arrivati sul posto gli uomini dell'Arma tutti i protagonisti dell'aggressione si erano, però, dileguati. Il giovane adolescente era malconcio. I carabinieri stanno ricostruendo la vicenda. Hanno ascoltato la testimonianza della giovane vittima per capire i motivi di tanta violenza.Si trova ad Avellino perché ha raggiunto un gruppo di amici residenti nel capoluogo. Da accertare se anche in questo caso, comeForse conosciuta durante il soggiorno in città. L'adolescente avrà bisogno di qualche giorno di riposo per far guarire ferite e contusioni. Ma soprattutto per riprendersi dallo choc per quanto ha dovuto subire.

Della vicenda è stata informata la famiglia. L'episodio presenta ancora diversi lati oscuri. Secondo qualcuno ad aggredire il 15enne sarebbero stati una decina di ragazzini, secondo altri addirittura trenta. Ma è una circostanza che stanno verificando i militari dell'Arma.

Le botte ricevute, comunque, fanno pensare a colpi sferrati da più persone. Se dovesse trovare conferma questa circostanza, l'episodio sarebbe ancora più grave. In ogni caso, la comunità cittadina è preoccupata. Sale il timore delle famiglie per i propri figli. L'episodio violento di Valle segue di qualche giorno quello accaduto a Corso Vittorio Emanuele sabato sera. Un 14enne è stato picchiato nei pressi della chiesa del Rosario da altri coetanei. Tanta violenza per uno sguardo di troppo a una coetanea di un altro gruppo.

Un episodio che si è verificato poco dopo le 21, quando passeggiavano lungo l'area pedonale della città famiglie con bambini per godere della bella serata. Anche in questo caso l'intervento dei carabinieri è stato provvidenziale. Gli uomini dell'Arma hanno placato gli animi. Si cerca l'aggressore del 14enne, che pare sia di qualche anno più grande.

Quanto avvenuto nel quartiere Valle sta preoccupando i residenti di quest'area del capoluogo. Il pestaggio del ragazzino poteva avere conseguenze ben più gravi. L'attività di controllo messa a punto dalle forze dell'ordine si sta concentrando, soprattutto, nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani.

Sorvegliati speciali i luoghi del centro città. In particolare, viale Italia e via De Concilij che sono stati già teatro di altre vicende di aggressione. I controlli saranno estesi al centro storico e a via Tuoro Cappuccini. È stata richiesta la collaborazione dei titolari degli esercizi pubblici nelle azioni di monitoraggio, oltre ovviamente al rispetto delle norme relative alla somministrazione di bevande alcoliche. Le recenti operazioni della Questura hanno portato a sanzionare esercizi che non hanno rispettato i divieti previsti dalla normativa in materia. A supporto delle forze dell'ordine gli agenti della polizia municipale.