Violenza sessuale, arrestato un 46enne

Violenza sessuale, in manette un 46enne in Alta Irpinia. Personale della Prima Sezione della Squadra Mobile, ha eseguito l’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, a carico di un 46enne irpino. L’uomo, sulla scorta del provvedimento, deve espiare la pena di reclusione di tre anni e cinque e mesi, in quanto riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale. Il 46enne, che annovera a suo carico precedenti per maltrattamenti in famiglia, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, violenza degli obblighi di assistenza familiare e possesso di segni distintivi contraffatti, a seguito delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi. © RIPRODUZIONE RISERVATA