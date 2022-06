Violenza sessuale e botte a moglie e figli, arrestato 50enne

Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata, un 50enne di Bonito è stato arrestato dai carabinieri a seguito di una mirata ed articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento. Il 50enne è finito dietro le sbarre.

L’uomo, in stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, diventava spesso fortemente aggressivo e violento nei confronti dell’intero nucleo familiare. In seguito a banali discussioni, avrebbe percosso la moglie e i figli con calci e pugni, minacciando di ucciderli, se non avessero accolto le sue richieste e sottoponendoli a violenze fisiche e psicologiche, anche sessuali. Le indagini vanno avanti. Per la famiglia è la fine di un incubo.