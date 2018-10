Martedì 16 Ottobre 2018, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. A finire in manette un 48enne di Solofra che è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal gip del Tribunale di Avellino. Il provvedimento è scaturito da un’attività condotta dai carabinieri a seguito di una denuncia. All’esito del quadro investigativo sviluppato dai militari sono emersi gravi elementi di colpevolezza a carico del 48enne. Dopo le formalità di rito in caserma, il 48enne è stato condotto presso il carcere di Bellizzi.