Condannato per violenza sessuale alla figlia minorenne e maltrattamenti alla moglie. Proprio la consorte fu a denunciare il marito che finì in manette nel mese di ottobre del 2018. Un 48enne di Solofra è stato condannato in primo grado a sette anni e sei mesi di reclusione. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena di otto anni e tre mesi. L’avvocato Alberico Villani presenterà ricorso in Appello per tentare di dimostrare l’innocenza professata dal suo assistito. Il 48enne è stato giudicato dal Tribunale di Avellino. Ultimo aggiornamento: 22:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA