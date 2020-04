Manette per uno stalker di Montoro. L’uomo continuava a perseguitare la sua ex convivente. I carabinieri della Stazione di Montoro Superiore hanno posoto fine all'incubo per la donna, dando esecuzione all’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari. La misura è stata emessa dal gip del Tribunale di Avellino nei confronti dello stalker per una serie di gravi episodi di violenza. L’esito del quadro investigativo sviluppato dai carabinieri ha portato all’emissione del provvedimento. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato associato alla sua abitazione. Il provvedimento si inquadra nell’ampia e delicata cornice repressiva delimitata dal Codice rosso. © RIPRODUZIONE RISERVATA