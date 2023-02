Atti sessuali sulla sorella segregata in casa e nei confronti anche della sorellina minore: la presunta vittima, ascoltata in audizione protetta, non ha confermato la versione fornita agli inquirenti dalle sue sorelle maggiori. Nel corso dell'incidente probatorio la minore, ospite di una struttura protetta - dopo l'arresto della madre e del divieto di avvicinamento per il padre emesso dalla procura di Avellino, ha smentito il racconto delle sorelle maggiori sostenendo di aver mai subito attenzioni morbose da parte dei due fratelli e in presenza della madre.

APPROFONDIMENTI Iia, lavoratori in sciopero: «Servono investimenti per rilanciare la fabbrica» Furgone bruciato in Alta Irpinia, pista dolosa: è giallo sulle cause Altra tabaccheria nel mirino, secondo raid in 24 ore della banda del buco

Ora il pubblico ministero Paola Galdo ha chiesto che la minore venga sottoposta a perizia psicopedagogica per scongiurare eventuali condizionamenti. Per questi presunti abusi in carcere sono finiti il fratello 21enne Domenico D'Amore (tratto in arresto il 23 dicembre con le pesanti accuse) e sua madre Maria Guarriello (già detenuta con le accuse di tortura, istigazione al suicidio e maltrattamenti) difesi dall'avvocato Francesco Buonaiuto.

Di quegli abusi che i due fratelli maschi, Domenico D'Amore e il fratello minore (per il quale procede la procura dei minorenni di Napoli) tentavano di compiere su di lei, sulla sorella che chiese l'intervento dei carabinieri nell'aprile scorso e della sorellina minorenne - ne erano a conoscenza sia la madre, Maria Guarriello (raggiunta da una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse di concorso in violenza sessuale per non averne impedito il verificarsi degli episodi) sia il padre Giuseppe D'Amore. A quest'ultimo gli episodi di violenza sessuali che si verificavano in sua assenza, gli sarebbero stati riferiti dall'altra sorella e lo stesso pur sapendo non sarebbe mai intervenuto per evitare il ripetersi di tali speciose condotte.

La giovane tenuta segregata in casa per tre anni, dopo l'affido ad una casa famiglia, ha raccontato che per divincolarsi da quei tentativi di rapporti sessuali incestuosi, sbatteva violentemente la testa sul materasso al fine di provocarsi delle ferite. A porre fine alla prigionia, agli abusi e alle torture alle quali veniva sottoposta la giovane, colpevole di portare il nome della nonna paterna, sono stati i carabinieri dopo la denuncia della sorella. L'altroieri è stata emessa la sentenza nei confronti della madre carceriera, condannata a 14 anni di reclusione, mentre il padre è stato condannato a 12 anni di reclusione e gli è stata riconosciuta l'attenuante del vizio parziale di mente. Dopo la liberazione delle giovani e le ulteriori indagini dei carabinieri del nucleo investigativo coordinati dal capitano Pietro Laghezza, sono emersi gli episodi di violenza sessuale.