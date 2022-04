È stata arrestata la mamma di Aiello del Sabato che aveva segregato in casa la figlia 21enne. La giovane era legata con una catena alla ringhiera delle scale o al letto, costretta a stare per lunghi periodi al buio, in condizioni igieniche precarie e a mangiare una sola volta al giorno. Una situazione agghiacciante, che si trascinava da alcuni anni.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati