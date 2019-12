Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sarà domani in Irpinia. Alle 11 farà tappa a Flumeri, per una visita allo stabilimento IIA che produce pullman. Raggi sarà accompagnata dal sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, e dai parlamentari irpini del Movimento 5 Stelle. Annunciata anche la presenza del governatore Vincenzo De Luca.







Il primo cittadino della Capitale ha annunciato dalla sua pagina Facebook l’acquisto di nuovi bus per il trasporto pubblico. Una chance per la fabbrica della provincia di Avellino. «Stiamo acquistando altri 97 autobus per migliorare il trasporto pubblico della città, in particolare nelle periferie – annuncia Virginia Raggi dai social - Proprio in questi giorni abbiamo infatti ordinato 97 nuovi mezzi, con un investimento di 30 milioni che vanno ad aggiungersi agli altri 30 milioni dello scorso agosto per comprare altrettanti veicoli. Risultati: 60 milioni spesi da Roma Capitale in appena 5 mesi, 194 nuovi bus sulle strade della nostra città che si aggiungono ai 400 già messi in servizio in questi anni. Con questi investimenti confermiamo l'impegno di salvare Atac, farla rimanere pubblica e rilanciare i trasporti in città. A chi non ci credeva abbiamo risposto con i fatti: nuovi mezzi, più collegamenti tra centro e periferia e maggiore comfort per rispondere alle esigenze dei cittadini». © RIPRODUZIONE RISERVATA