Virus in Irpinia, ancora due morti cresce il contagio ad Avellino

La lista di decessi è da brividi. Sono 267 da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, 206 dalla scorsa estate. Ieri altre due vittime, tra cui l'ex tenente della Polizia Municipale di Solofra, Gaetano Guacci.

I nuovi casi sono 102 e c'è allarme in città, dove si contano ulteriori 18 positivi. In otto giorni Avellino deve contabilizzare 142 residenti infatti. Dopo un periodo abbastanza tranquillo, con una quota davvero ridotta (tanti i giorni con zero casi), il capoluogo si ritrova a registrare numeri a due cifre. E nell'ospedale cittadino, sono spirate due persone. Si tratta di una donna di 84 anni di Montefalcione, arrivata nel nosocomio il primo marzo per poi essere trasferita lunedì scorso in Terapia Intensiva del Covid Hospital. Nella stessa palazzina era paziente Gaetano Guacci, 73 anni, tenente in pensione dei caschi bianchi di Solofra. La sua è stata un lunga battaglia contro il nemico virus: era ricoverato al Moscati dal 19 febbraio e sei giorni dopo era entrato in Terapia Intensiva. Ieri il tragico epilogo che ha sconvolto la comunità. Affranto il sindaco Michele Vignola, che ricorda «la persona perbene. Ha sempre lavorato per la crescita della città. È un giorno triste per la nostra comunità. L'amministrazione comunale a nome di tutta la cittadinanza esprime il proprio cordoglio». Commossi i colleghi del municipio.



Sono, dunque, 206 le vittime irpine del virus dalla scorsa estate e 267 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il dato confortante è relativo al tasso di positività che continua a scendere per il secondo giorno consecutivo. È crollato al 6,6%, mentre nelle 24 ore precedenti era del 9,18% e 48 ore prima dell'11,8%. Scovati 102 cittadini infetti su 1.548 tamponi analizzati dai laboratori. Si sfonda così il tetto dei 13mila casi nella seconda ondata. Complessivamente dalla scorsa estate se ne contano 13.052, compresi guariti e decessi. Il bollettino dell'Asl restituisce 1 nuovo residente contagiato ad Altavilla Irpina, 1 ad Andretta, 1 ad Ariano Irpino, 9 ad Atripalda, 2 ad Avella, 18 ad Avellino, 2 a Baiano, 6 a Calitri, 1 a Cervinara, 3 a Cesinali, 1 a Forino, 3 a Gesualdo, 1 a Grottaminarda, 1 a Lacedonia, 2 a Lapio, 3 a Lauro, 2 a Lioni, 7 a Mercogliano, 5 a Montefalcione, 4 a Monteforte Irpino, 1 a Montella, 1 a Montemarano, 1 a Montemiletto, 3 a Montoro, 2 a Mugnano del Cardinale, 1 a Pago del Vallo di Lauro, 1 a Pratola Serra, 1 a Quadrelle, 4 a Roccabascerana, 1 a San Martino Valle Caudina, 1 a Sant'Andrea di Conza, 3 a Serino, 5 Sirignano, 2 a Taurano, 1 a Venticano, 1 a Villanova del Battista.



Oltre al capoluogo, sono anche i Comuni vicini alla città a vedere ancora crescere la quota di positivi. A cominciare da Atripalda, che ne deve inserire altri 9 nel proprio report. Seppure in maniera ridotta rispetto ai giorni scorsi, cresce il conto a Forino. Il sindaco Antonio Olivieri fa sapere che il nuovo caso non è connesso a quelli già emersi. «Sono stato informato di un nuovo positivo al Covid-19 nel nostro paese - spiega Olivieri - La nostra concittadina, al quale auguro una pronta guarigione, è stata immediatamente posta in isolamento obbligatorio a casa. Dalle prime indagini effettuate è estranea agli altri casi già registrati nel nostro Comune e ai nuclei familiari attualmente in isolamento domiciliare. In collaborazione con l'Asl stiamo già provvedendo a ricostruire la catena dei suoi contatti stretti. Sono state attivate tutte le procedure di contenimento previste e necessarie. Il numero degli attuali positivi del Comune di Forino sale, quindi, a 89».



Una piccola buona notizia nella vicina Contrada, dopo giornate di dolore per le cinque vittime del Coronavirus. «L'Asl di Avellino mi ha comunicato che una nostra concittadina risultata positiva al Covid-19 nei giorni scorsi è finalmente risultata negativa al tampone processato. A lei e alla sua famiglia gli auguri di ogni bene. In questo momento le persone che risultano essere positive nel nostro paese sono 65», conclude il primo cittadino di Contrada, dove si attende che venga liberata la salma dell'ex vigile urbano, Giovanni Amatrudo, per celebrare i funerali. Bisognerà aspettare l'esame autoptico che, con molta probabilità, si terrà a metà della prossima settimana. I familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri per capire le cause della morte dell'uomo che era stato ricoverato in ospedale in Cardiochirurgia per un intervento. E che mentre era ancora al Moscati ha scoperto di essere positivo al Covid.



