Ora a preoccupare non è solo il numero di contagiati, ma anche il rapporto tra tamponi processati e positivi scovati.

L'Asl di Avellino ha fatto sapere che su 277 test analizzati, 46 hanno registrato il virus. A questo dato bisogna poi aggiungere le notizie comunicate da alcuni sindaci relative ad altre persone infette. La quota complessiva sale così a 49. L'Azienda sanitaria ha reso noti i casi di 6 residenti nel comune di Atripalda, di cui due contatti di positivo; 4 di Avellino; 2 di Cervinara, contatti di positivo; 2 di Forino; 3 di Frigento, contatti di positivo; 3 di Grottaminarda, contatti di positivo. Ancora: 1 nel comune di Grottolella, contatto di positivo; 1 a Monteforte Irpino; 1 a Montefusco. Ben 10 i residenti di Ospedaletto D'Alpinolo contagiati e contatti di positivo; 1 a Rotondi; 2 a San Martino Valle Caudina; 1 a San Michele di Serino; 4 a San Potito Ultra, contatti di positivo; 2 a Sturno e 1 a Taurasi. Poi si aggiungono quelli comunicati dagli amministratori locali. Come per Solofra. Così il sindaco Michele Vignola: «Nell'ambito delle attività di profilassi in corso, rispetto al caso del 17 ottobre riguardante un nucleo familiare di 7 persone, registriamo ulteriori 2 tamponi con esito positivo al Covid-19. Sono quindi 6, per questo nucleo familiare, il numero dei positivi al Coronavirus».

Altri 3 riguardano Lioni. Lo afferma il primo cittadino Yuri Gioino: «Ci è stato comunicato che sono risultate positive altre tre persone, due appartenenti allo stesso nucleo familiare ed estranee agli altri casi già registrati nei giorni scorsi sul nostro territorio. La terza persona è domiciliata fuori provincia». Gioino raccomanda prudenza ai cittadini del suo comune: «Vi prego di applicare sempre le regole che ormai conosciamo bene. In questo momento chi ha responsabilità decisionali deve garantire la salute dei propri concittadini. Tutto il resto viene dopo».

Per quanto riguarda Atripalda, una quota di nuovi contagi è relativo al monitoraggio che ha interessato la popolazione scolastica locale, sono emersi altri due contagi. «Nell'ambito delle attività di profilassi in corso - spiega il sindaco Giuseppe Spagnuolo - in relazione al caso di positività riscontrato nei giorni scorsi in una classe della scuola media Masi, sono stati registrati ulteriori tamponi con esito positivo, di cui 2 sono cittadini atripaldesi. Le famiglie coinvolte sono state già informate e sono state messe in atto tutte le procedure. Rassicuro che i tamponi relativi agli altri residenti atripaldesi della classe coinvolta hanno dato esito negativo e pertanto tutte le altre famiglie, non contattate finora, possono stare più serene, rispettando comunque le misure precauzionali».

Ancora problemi per le scuole di Forino. «Siamo stati informati dall'Istituto Comprensivo - fa sapere il sindaco Antonio Olivieri - che un'insegnante, non residente nel nostro Comune, è risultata positiva al Covid-19. Immediatamente è stato attivato il protocollo previsto per questi casi e tutti i 15 bambini della quarta della Primaria Vespucci sono stati posti in isolamento domiciliare fino al 27 ottobre. È il secondo caso positivo che, in un lasso di tempo breve, registriamo in un plesso scolastico di Forino. A tutti i nostri piccoli scolari coinvolti in questa spiacevole vicenda giunga un grande abbraccio virtuale da parte dell'intera comunità».



Da luglio, il numero complessivo del report irpino (tenendo presenti guariti e decessi) arriva a quota 835. Mirabella Eclano conta 113 casi. Segue Cervinara con 99. Per Avellino sono 80. Poi Baiano (39), Mercogliano (28), Frigento (28), San Martino Valle Caudina (27), Sperone (26), Montella (26), Grottaminarda (23), Bonito (20), Rotondi (18), Avella (17), Atripalda (15), Sirignano (11), Mugnano del Cardinale (11), Sturno (11), Solofra (10), Ospedaletto d'Alpinolo (10), San Potito Ultra (10), Monteforte Irpino (9), Marzano di Nola (8), Roccabascerana (8), Montoro (8), Forino (8), Lioni (8), Moschiano (7), Santa Lucia di Serino (7), Serino (7), Flumeri (7), Montemarano (6), Contrada (6), Conza della Campania (5), Quindici (5), Lauro (5), Manocalzati (5), Gesualdo (5), San Michele di Serino (5), Calitri (4), Torrioni (4), Taurasi (4), Quadrelle (4), Calabritto (4), Ariano Irpino (4), Parolise (3), Montefredane (3), Villamaina (3), Cassano Irpino (3), Candida (3), Santo Stefano del Sole (2), Taurano (2), Teora (2), Vallata (2), Villanova del Battista (2), Chiusano San Domenico (2), Montemiletto (2), Domicella (2), Venticano (2), Bagnoli Irpino (2), Melito Irpino (2), Altavilla Irpina (1), Capriglia Irpina (1), Caposele (1), Chianche (1), Lacedonia (1), Pietradefusi (1), Trevico (1), Sant'Angelo all'Esca (1), Candida (1), Zungoli (1), Sant'Angelo a Scala (1), Carife (1), Pago Vallo Lauro (1), Lapio (1), Sant'Angelo dei Lombardi (1), Castelvetere sul Calore (1), Fontanarosa (1), Grottolella (1), Montefusco (1).

