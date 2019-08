Mercoledì 7 Agosto 2019, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2019 19:23

Spettacolare intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino a Volturara Irpina. I caschi rossi sono stati impegnati in località Passo Di Annibale, in alta montagna, per il recupero di un vitellino caduto in un dirupo. Ad intervenire in questa zona molto impervia, la squadra del distaccamento di Montella, il nucleo S.A.F. (speleo-alpino-fluviale) dalla sede centrale di Avellino, e l'elicottero del nucleo regionale di Pontecagnano. Il vitellino è stato raggiunto, e dopo le prime cure da parte del veterinario dell'Asl, è stato sedato e poi imbracato. L'elicottero dei vigili del fuoco lo ha poi recuperato e riportato a valle sano e salvo, dove la sua mamma lo ha potuto allattare.