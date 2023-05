Vitigni Irpini presenta il nuovo evento al DWine di Avellino

Dedicato agli amanti del vino, a semplici appassionati e a chi ama stare in convivialità. L’evento organizzato da Vitigni Irpini M'aggio fatt 'a quatt 'e maggio sarà un’occasione per incontrare il produttore Gerardo Contrada presso la vineria Dwine di Avellino per conoscere la spumantizzazione, le sfumature e l'invecchiamento del Fiano di Avellino. Una cena dove i piatti dello chef del Dwine si abbinano ai vini della Cantina Vini Contrada. Sarà una buona occasione per brindare ai 20 anni della D.O.C.G. Fiano di Avellino.

L’evento è esclusivamente su prenotazione. Posti limitati, massimo 25 persone, e per ogni informazione contattare Vitigni Irpini.