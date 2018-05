Vittoria a Terni, l'Avellino si salva

Sabato 19 Maggio 2018, 14:34 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vince 2-1 l'Avellino a Terni. Un risultato che significa salvezza per gli Irpini. La partita. Comincia in salita per gli irpini che vanno sotto di un gol al 9'. A segnare per la Ternana ci pensa Signori grazie ad un bello scambio con Carretta. La squadra di De Canio va prima vicina al raddoppio con Carretta al 13', poi comincia a subire la reazione dell' Avellino che va vicino al pareggio al 18' con una bordata di Di Tacchio che Signori salva sulla linea. La rete del pareggio arriva però al 38' grazie ad un inserimento vincente di Ardemagni che segna di testa. Al 45' la squadra di Foscarini ribalta il risultato grazie al gol di piatto destro di Castaldo, bravo a sfruttare il cross di Molina. Nella ripresa ritmi più blandi. Ma Castaldo prova a mettere al sicuro il risultato al 26' calciando sul secondo palo, ma Rigione manda la palla in corner. La Ternana ha un sussulto al 35' con Signorini che va vicino al 2-2 con un colpo di testa che esce di poco.