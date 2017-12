Giovedì 28 Dicembre 2017, 22:42 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 22:46

L' Avellino regola la Ternana con le reti di Asencio (25') e Bidaoui (54'). Troppo rinunciatari gli ospiti,incerottati quanto i padroni di casa, che hanno puntato su uno sterile possesso palla punito dalle ripartenze dell' Avellino. La rete del vantaggio biancoverde, frutto di una combinazione Bidaoui-Asencio, infrange le illusioni degli ospiti che nella ripresa schierano tre punte nel tentativo di recuperare. La soluzione si rivela però un assist per le incursioni dell' Avellino che pervengono al raddoppio con Bidaoui che dal limite dell'area, su assist di Asencio, batte con un destro chirurgico Plizzari. La Ternana non va praticamente mai al tiro. Inutile il gol della bandiera degli ospiti realizzato da Tremolada al 48' della ripresa. Festa per i (pochi) tifosi presenti sugli spalti per una vittoria che mancava da due mesi e che mette la sordina a polemiche e nervosismi.