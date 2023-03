Vittorio Sgarbi in Irpinia: «Devastante scempio dell'eolico minaccia area archeologica»

L'ennesimo scempio al Paesaggio italiano si consuma in una delle aree paesaggistiche più suggestive del Sud Italia, a ridosso del sito archeologico di Aequum Tuticum, tra strada Francigena e Strada Traiana. Lo denuncia il sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi che stamani si è recato in Irpinia per un sopralluogo.

«Invito il sovrintendente di Avellino, Salerno e Benevento e il presidente della Regione De Luca - commenta Sgarbi - a interrompere il devastante scempio dell'eolico contro il paesaggio che minaccia anche questa area archeologica. Civiltà sannita, romana e medievale si incrociano a Aequum Tuticum che chiede, per dignità umana, il vincolo paesaggistico, unico vero interesse nazionale prevalente. Al sopralluogo risulta crollata la tettoia di copertura del sito archeologico. Questa non è Italia: è camorra».