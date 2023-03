Avellino, al via il corso di formazione sul volontariato

Al via il corso di formazione e aggiornamento Il volontariato oggi: siamo sempre efficaci? Cosa possiamo fare? Come lo dobbiamo fare? che proseguirà fino a sabato 25 marzo.

L'iniziativa è promossa dalla Consociazione Regionale Fratres Campania con la partecipazione del Csv Irpinia Sannio Ets e il patrocinio della Provincia di Avellino.

L'apertura dei lavori con i saluti istituzionali tra gli altri del consigliere del Csv Irpinia Sannio Ets Antonietta Raduazzo. Presente per il Csv anche il consigliere Antonio Romano. A seguire gli interventi dell'avvocato Francesco De Cicco e del presidente regionale Fratres Campania Giuseppe Festa.

Restando in tema, ieri a Benevento è stato presentato il progetto Irpinia Sannio, Terre di volontari e di emozioni presso la sede del Csv Irpinia Sannio: «Sottolineo ancora una volta l’importanza del fare rete», dice l’assessore regionale Lucia Fortini. «Chi lavora nel Terzo Settore –o opera nel welfare sa quanto sia indispensabile collaborare e progettare insieme anche perché questo permette di fare massa critica e ti dà la possibilità di ascoltare quelle voci e quei bisogni che possono sembrare isolati, o poco rappresentati, ma che in realtà non lo sono. La progettualità ed i temi che verranno affrontati, dal contrasto alla povertà educativa all’inclusione sociale, sono di sicuro molto interessanti. Un progetto che parte dalle persone del territorio e che, grazie all’aiuto di Operatori di pace Odv, di Csv Irpinia Sannio Ets e delle associazioni coinvolte nelle attività, saprà offrire loro il necessario sostegno per una vita migliore».