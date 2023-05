Volturara Irpina, bruciata auto il giorno dopo le elezioni

Data alle fiamme un’auto durante la notte.

L’episodio si è registrato a Volturara Irpina, dove si è votato per le elezioni amministrative. Il rogo ha interessato un fuoristrada Nissan Terrano parcheggiato in via Pasquale De Feo.

L’incendio è stato spento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra.

I militari hanno avviato le indagini per cercare di fare piena luce su quanto avvenuto. Raccolti elementi sul luogo dell’incendio che potrebbero essere utili alle investigazioni.