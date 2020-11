Arresto per droga in Irpinia. In manette è un 48enne di Volturara Irpina, già noto alle forze dell'ordine, che dopo una mirata perquisizione è stato trovato in possesso di marijuana, di semi di cannabis e di un bilancino di precisione, nascosti nella propria abitazione. Inoltre è stato individuato il terreno dove era stato coltivato lo stupefacente rinvenuto.

Accompagnato presso la stazione Carabinieri di Volturara Irpina, l’uomo è stato quindi dichiarato in arresto. Il risultato è frutto di una costante azione repressiva che ha già consentito vari arresti, sequestri penali e numerose segnalazioni amministrative in questa zona della provincia di Avellino.

