Volumi e reperti rubati nella biblioteca affidati al vescovo di Ariano Irpino

Il Tribunale e la Procura di Benevento hanno disposto l'affidamento in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, di numerosi antichi volumi, documenti archivistici, reperti archeologici e beni ecclesiastici, trafugati dalla Biblioteca comunale «Pasquale Stanislao Mancini», dal Museo civico e dal Museo Diocesano siti in Ariano Irpino e sequestrati in seguito ad indagini coordinate dalla Procura di Benevento e svolte dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Roma.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Morto Ugo Piscopo, poeta e critico: «Uomo dalle tante vite e... I TRASPORTI Corse aggiuntive per gli studenti: niente stop con la fine... LA PANDEMIA Irpinia ancora assediata dal virus mentre cessa l'emergenza Covid

L'affidamento è stato disposto in favore del Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino e Lacedonia, Sergio Melillo e del Sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza. L'esecuzione dei provvedimenti, a cura dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Roma, delegati dalla Procura sannita, avverrà lunedì prossimo.