Vince la paura. Il timore del contagio - anche ieri otto nuovi positivi al Coronavirus in provincia - trattiene a casa tanti elettori irpini, che hanno disertato i seggi per questa doppia tornata per il referendum e per le Regionali (in dodici Comuni anche per le Amministrative). Arriva al 37,01% l'affluenza per la scelta del nuovo governatore e dei rappresentanti dell'assemblea del Centro Direzionale. Nel 2015 fu del 46,60%. Ma all'epoca si votava in un solo giorno. L'incubo Covid-19 fa il paio con un disinteresse sempre più diffuso tra le persone di esprimere la propria preferenza sia per decidere sul taglio dei parlamentari, sia per indicare i quattro rappresentanti irpini che siederanno in Consiglio Regionale oltre al nuovo governatore.

Percentuali dunque di affluenza più basse per le Regionali, ma bisogna tenere in considerazione il fatto che la platea di aventi diritto è più ampia. Nella quota di elettori, infatti, sono inseriti anche i residenti all'estero che figurano ancora nelle liste dei Comuni. Così non è per il referendum. La Prefettura fa sapere che a mezzogiorno di ieri s'è recato ai seggi il 9,55% del corpo elettorale, alle 19 il 24,95%. Nel capoluogo il 13,16% alle 12, alle 19 il 30,47%, alle 23 il 43,4%. Ad Ariano Irpino, invece, il 14,85%, il 37,98% e infine 53,02. Scarsa la partecipazione alla tornata per i residenti di Guardia Lombardi. Alle 23 ci si è fermati al 19,19, peggio ancora Cairano con il 18, 02.

Il dato per il referendum (che ha una platea più ristretta) riporta alle 23 il 47,63% di affluenza. Quando si votò per la riforma costituzionale il 4 dicembre del 2016 la percentuale fu del 62,82% (la tornata si svolse su una sola giornata). Il film della giornata di ieri racconta l'andamento lento con un 12,39% di aventi diritto che si è recato ai seggi in tutta l'Irpinia fino a mezzogiorno. La quota è cresciuta al 32,06% alla rilevazione delle 19 da parte della Prefettura. Punte importanti nei dodici centri interessati anche dalle Amministrative. Il voto per i Consigli Comunali ha fatto da traino. Leggermente superiore alla media in questa parte della giornata la città capoluogo: a mezzogiorno s'è registrato il 13,85%, alle 19 il 32,08%. Alle 23, infine, il 45,68. Nella seconda realtà della provincia, Ariano Irpino dove si sta scegliendo anche il nuovo sindaco, le percentuali sono state rispettivamente del 16,80%, del 43,03% e infine del 60,07. Numeri importanti a Quindici: 67,84%. Anche qui si decide per il primo cittadino.



Dodici i Comuni al voto per un totale di 56.577 elettori. Alle 12 aveva espresso la preferenza il 13,85%, alle 19 il 35,82%. A fine giornata ecco il 48,66%. Si replica oggi dalle 7 alle 15. Il Covid-19 ha dunque condizionato la partecipazione a questa tornata elettorale. La paura soprattutto da parte delle persone più anziane ha spinto tanti a non recarsi ai seggi, nonostante i rigidi protocolli di sicurezza. Le preoccupazioni per il contagio hanno riguardato un po' tutti. A Sturno c'è stato qualche momento di fibrillazione, poi subito rientrato, quando s'è saputo che in una sezione si sono recati alcuni familiari di una persona del posto risultata positiva al Coronavirus. La notizia della positività del residente si è avuta solo nel pomeriggio e successivamente alla tappa nel seggio dei congiunti. Tutto regolare, comunque. Nessuno era sottoposto a isolamento. Il sindaco Vito Di Leo, in via precauzionale, ha fatto chiudere temporaneamente il seggio per una veloce igienizzazione dei locali. Uno stop durato poco più di un quarto d'ora. Le operazioni sono poi riprese normalmente.

