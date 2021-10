Irpinia, in sei nella grande bagarre per arrivare a Palazzo Caracciolo

Gli esiti delle votazioni nei 33 comuni irpini ridisegnano in parte anche lo scenario relativo alle prossime elezioni provinciali. E anche se mancano ancora più di 50 giorni alla presentazione delle liste con le candidature, sia per il consiglio che per la presidenza dell'ente di Palazzo Caracciolo, c'è già chi lavora per portare all'attenzione degli aventi diritto al voto, circa 1400 tra sindaci e consiglieri comunali, una proposta valida.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

...