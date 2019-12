Un weekend in un agriturismo dell'Irpinia per godere delle eccellenze enogastronomiche locali e delle bellezze paesaggistiche. Una famiglia del Napoletano dopo aver mangiato, bevuto e dormito è fuggita via senza pagare il conto.. Avrebbero dovuto pagare in totale 470 euro e invece hanno tentato la carta della fuga. Il titolare dell’agriturismo però non si è perso d’animo, denunciando subito l’accaduto alla locale Stazione Carabinieri. L’attività d’indagine, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni, ha permesso ai Carabinieri di identificare il responsabile, un 50enne di Napoli già gravato da specifici precedenti di polizia. Alla luce delle evidenze emerse, a suo carico è scattato il deferimento in stato di libertà. © RIPRODUZIONE RISERVATA