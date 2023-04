Si avvia al rush finale la stagione teatrale del "Carlo Gesualdo" che oggi, alle 21, vedrà sul palcoscenico un maestro della comicità, Checco Zalone, con il suo "Amore +IVA".

Una serata di grande comicità, che dopo il successo negli altri teatri italiani, approda in città, dove si respira un clima di fibrillazione per la simpatia dell'artista, accolto dal pubblico con il sold out. Un successo firmato proprio da Luca Medici, in arte Checco Zalone, Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, che hanno creato una formula artistica brillante e frizzantina, con una performance inedita, tra musica, racconti, imitazioni, parodie, accompagnate dall'irresistibile ironia del camaleontico, caleidoscopico, esilarante artista.

Poliedrico ed irrefrenabile, l'attore pugliese è non solo comico, ma anche cabarettista, imitatore, cantautore, musicista, sceneggiatore e regista. Un protagonista dell'arte dello spettacolo a tuttotondo, dunque, che piace, diverte, conquista, affascina, per la sua intelligenza.

Zalone, infatti, è un uomo colto, laureato in Giurisprudenza, ricco di passioni, come la musica.

Inizia a suonare nei gruppi jazz pugliesi, facendosi notare per il suo talento, che gli ha consentito di individuare nell'arte la sua vera vocazione. Raggiunge la notorietà con il programma televisivo "Zelig Off", prima, e "Zelig Circus", dopo, cimentandosi nell'imitazione di Carmen Consoli. Ma l'escalation avviene durante il Campionato Mondiale di Calcio in Germania, vinto dall'Italia nel 2006, quando scrive la canzone "Siamo una squadra fortissimi", dedicata agli Azzurri.

Mandato in onda quasi per scherzo su Radio Deejay, il brano diventa un tormentone popolare. Zalone ha anche condotto, con Amadeus "Canta e Vinci", su Italia 1, un quiz musicale molto seguito dai giovani. Nel 2008, canta una parodia della canzone "A te", di Jovanotti. Ma non finisce qui. L'anno seguente, debutta nel cinema con il suo primo film, "Cado dalle Nubi", ed è subito ai vertici delle classifiche per il gradimento del pubblico.

L'artista non mette da parte la sua passione per la musica, e scrive il brano "Angela", che vince il nastro d'Argento nel 2010, come miglior canzone originale, candidandosi, per la stessa motivazione al David di Donatello. Con "Tolo Tolo", debutta, tre anni fa, anche alla regia. Il film registra, nella sola prima giornata di proiezione, oltre un milione di spettatori. La critica più esigente si pronuncia favorevolmente sul lavoro cinematografico, paragonandolo alla migliore tradizione della commedia all'italiana, con protagonisti i mostri sacri del cinema, come Alberto Sordi, Ugo Tognazzi. Durante il lockdown, Zalone compone il brano "Immunità di gregge", a conferma della sua creatività e duttilità artistica anche nella musica.

"Amore + IVA" sarà l'occasione per smussare le conflittualità nei rapporti sentimentali, grazie alle parodie di un personaggio che si conferma geniale, anche nell'abilità con cui spazia tra i diversi generi artistici. Dalla battuta del cabaret alla melodia della canzone d'autore, dalla comicità sfrenata all'imitazione satirica dei personaggi più conosciuti nello star system, la perfomance propone allo spettatore tutta l'abilità di un mattatore sempre instancabile e pronto ad interagire con la platea. Un'incursione travolgente nel costume della società contemporanea, per prendersi in giro, ironizzando anche sulle nostre abitudini di ogni giorno.