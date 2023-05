Tornano gli Zeketam con un singolo che anticipa di un paio di settimane l'uscita del loro nuovo album. Brano nuovo ma tematiche sempre vecchie ed, ahinoi, attuali. La lingua batte dove il dente duole: Toni Cipriano, autore del pezzo, e la sua band non hanno paura di essere tacciati di qualunquismo con la loro nuova Tiempo se perde. Nel ritornello ("Tiempo se perde voglio campa'") tutto lo sdegno verso una classe politica sempre più scollegata dai bisogni della collettività.

«Chi ci governa parla un po' troppo ed a vanvera, Il nostro è un paese fondato sulle chiacchiere e su un popolo di creduloni che continua a dare credito a certe fandonie che non diventeranno mai realtà» è il Cipriano pensiero che tra chitarra, fisarmonica e voce, divide il palco con suo fratello Simone (batteria, percussioni e voce), Valeria Vitillo (violoncello e voce), Alessio D'Orlando (chitarre) e Giuseppe Ranauro (basso).

Tiempo se perde (editing e mix di Antonio Pannese presso Melisma Recording Studio di Ariano Irpino) è un omaggio involontario a Compari e Comparielli dei Pratola Folk con tanto di riff di chitarra elettrica in aggiunta a sottolineare la svolta rock del gruppo. ("Questo è il paese dei servi e dei re"): ma qui i servi non sono né i vinti di Verga, né quelli cantati dai Nomadi in Mercanti e servi.

Hanno tutte la capacità e la forza per reagire. ("Fuggo dal rumore di ogni lamento / sul mio ritmo che sta partendo / via da tutta la mediocrità / Statte buono compa' / fuggo dal rumore di ogni lamento / nel mio ritmo che sta suonando"): in quell'appellativo, compa', volutamente familiare, il desiderio di far scendere dal piedistallo taluni personaggi: «I loro comizi sono solo un fastidioso lamento». Gli Zeketam si rifugiano nel loro mondo fatto di allegria, di musica, di festa, di gente, di balli. Ma non è il loro Aventino, non si girano dall'altra parte, non vogliono far parte degli indifferenti di Pasolini. Ed ecco che nel videoclip presente su Youtube (regia di Matteo Marchese e prodotto da Black Diamon Agency) c'è l'auspicio di una reazione delle gente comune, di una presa di coscienza che ancora non s'intravede.

Qui il politico, il candidato a sindaco Fandonia, interpretato magistralmente da Giuseppe Nigro è invitato prima a dimostrare con la zappa in mano la sua abilità, che invece si palesa solo rubando un mazzo d'insalata nell'orto. Negli studi televisivi il redde rationem: con gli operatori in studio che lo trascinano fuori stanchi dagli ennesimi annunci farsa. Tiempo se perde arriva dopo la parentesi estiva di Lost in Paradise ed anticipa il nuovo lavoro in studio in uscita tra due settimane. Paura mai: questo il titolo dell'album. «È una delle nuove canzoni. Racconta di questo desiderio di non lasciarsi sopraffare dalla realtà, di non avere paura in questo mondo. Saranno tante le tematiche che troveranno spazio nel disco In "Questione di" è l'elemento fortuna il protagonista, quel trovarsi al posto giusto al momento giusto che spesso fa la differenza. Nel disco troverà spazio anche Comodi singolo uscito lo scorso anno ma anche il rifacimento di un vecchio successo Mo' vene mo' va'.

È la più folk ed anche la più fuori sound. Ci è piaciuta aggiornarla alla nostra nuova veste più rock ed elettronica. L'album uscirà anche in formato fisico su Cd. Ci fa piacere che chi a trovarci ai nostri concerti possa portare via un ricordo di noi della nostra proposta musicale. Proposta che continua proprio in questi giorni: gli Zeketam saranno domani sera in concerto a Castel del Lago, il 2 giugno a Bonito ed il 3 a Scampitella.