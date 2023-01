Continua l'onda lunga di ascolto e interesse intorno a Conteremo i fiori di un giardino, il quinto album in studio di Zorama.

Mariano Rongo, questo il nome all'anagrafe del 49enne cantautore di Napoli trapiantato da 13 anni in Irpinia, forte del buon riscontro di critica del suo lavoro uscito lo scorso 23 settembre, ha lanciato anche il suo secondo singolo. Dopo La lavatrice a ciclo veloce, ecco Miss Voragine con tanto di videoclip girato a Marina di Ascea e pubblicato sul suo canale YouTube. Ricchissimo il parterre di ospiti nell'ultimo disco: Frank Nemola (storico collaboratore di Vasco Rossi) alla tromba in La lavatrice a ciclo veloce, Vincenzo Zitello (Franco Battiato, Ivano Fossati) all'arpa nella title track Conteremo i fiori di un giardino, Gianni Leone (Il Balletto di Bronzo) alla voce in Ibernazione, Tony D'Alessio (attuale lead vocal del Banco del Mutuo Soccorso) alla voce in Verso la distruzione, il cantautore e polistrumentista napoletano Giovanni Block al flauto traverso in Maniglie antipanico, il cantautore Dario Gay (due volte sul palco al Festival di Sanremo) ai cori. Di prestigio il piano di Danilo Ballo, storico arrangiatore dei Pooh, ne I chili della mia incoerenza.

Zorama ha acquisito notorietà nel panorama musicale italiano nel 2018 quando Il tuo arredamento fu scelto da Mina che lo inserì in Maeba e di cui fu il secondo singolo estratto con tanto di videoclip. Franco Migliacci è stato il produttore del suo terzo album Involitudine. Zorama è appena stato inserito da Michele Neri, storico della canzone italiano, nella sua nuova opera enciclopedica Cantautori e Cantautrici del nuovo millennio. Manca ancora il grande salto. «L'adesione di tanti ed importanti musicisti fa davvero piacere e ripaga dei tanti sacrifici», spiega Zorama. «C'è poi, così come lo definite voi, Il grande salto, che alla fine può anche essere soggettivo. Dipende da cosa si cerca dalla propria musica e se interessa o meno un certo tipo di esposizione ed omologazione. Un po' di fortuna in più non guasterebbe. Ammetto di aver compiuto anche scelte errate. Sarei potuto andare via dalla Campania, per stare a Milano, dove si muovono i fili. È andata in maniera diversa. Ma va bene così. Stiamo vivendo un periodo davvero balordo per la musica, sempre più vessata, mortificata e violentata. Non ho la ricetta o la medicina per far rinsavire chi la gestisce. Le major discografiche sono industrie e badano ai numeri. Eppure credo che si possa ancora fare qualcosa, e che ci possa essere una risalita od un risorgimento. Il sottobosco musicale alternativo è ricco di fermenti musicali vivi ed interessanti, ma sono relegati nella propria nicchia. Purtroppo».

Conteremo i fiori di un giardino è dedicato a Franco Battiato è co-prodotto e co-arrangiato con Davide Matrisciano, cantautore e musicista (collaborazioni con Roberto Dell'Era degli Afterhours, Edda e Garbo): «Con Davide c'è una profonda e sincera amicizia. Siamo in sintonia e ci completiamo. Condividiamo anche la passione per la buona cucina, l'attitudine alle battute e alle freddure. Di recente abbiamo anche messo su una piccola etichetta di produzioni ed uno studio annesso. Ci piacerebbe scovare qualche artista che abbia voglia di esplorare nella musica». Il futuro? «Non lo immagino più. Lo vivo giorno per giorno. Non potrei immaginarmi senza musica. Non so dove mi porterà. So solo che sto rifacendo il mio primo album Cerchi e Semicerchi. Uscì nel 2005. Lì c'è Il tuo arredamento incisa da Mina. Uscirà nel 2025, anno in cui conto di festeggiare i miei 20 anni di discografia. Il resto si vedrà».