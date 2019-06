CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 26 Giugno 2019, 12:00

Ripristinati i varchi della Ztl in via Zigarelli e via Malta. Da ieri mattina l'accesso è di nuovo consentito solo ai residenti e agli autorizzati per il carico e lo scarico delle merci.In zona umori contrapposti. Alla soddisfazione degli abitanti, che avevano lanciato anche una raccolta di firme dopo la sospensione avvenuta a maggio 2017, fa da contraltare il diffuso malcontento dei commercianti. Il passo indietro dell'amministrazione comunale è dettato dalla bocciatura arrivata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha espresso parere negativo rispetto al provvedimento elaborato e sottoscritto dal comandante della polizia municipale Michele Arvonio che prevedeva lo spostamento dei varchi dall'incrocio con Corso Europa a quello con Corso Vittorio Emanuele. In attesa del parere ministeriale, le telecamere e la segnaletica non erano state ancora mosse ma erano state soltanto disattivate, consentendo in questo modo l'accesso libero fino al confine con l'area pedonale.