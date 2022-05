Ritorna DecoColle Marathon, sport e cultura: Sannio meta dei podisti

Dopo due anni di stop dovuti all’emergenza covid-19, torna a svolgersi la DecoColle Marathon, gara podistica di 10km che disputerà a Colle Sannita, domenica 29 maggio 2022 alle 10. La gara podistica, giunta quest’anno alla sesta edizione, organizzata dalla ProLoco guidata da Giovanni Colarusso con il patrocinio del comune Di Colle Sannita, avrà inizio nella cornice del lago di Decorata (frazione di Colle Sannita), per arrivare poi al traguardo, fissato nel centro del borgo sannita.

Nel corso degli anni numerosi atleti d’elite nazionali hanno affrontato la kermesse e anche quest’anno sono attesi allo start circa 300 atleti (tra competitivi e non). Nell’ultima edizione del 2019, a salire sul gradino più alto del podio è stato Ivan Di Mario (34’09”), seguito da Michele Gorrasi(34’44”) e Antonello Sateriale (35’07”). La gara, una delle più belle a livello regionale, sia in termini di percorso tecnico, sia per le bellezze ambientali, si snoda in un percorso unidirezionale: una volta partiti, gli atleti eseguiranno un giro intorno al lago, per poi attraversare il bosco e salire per circa due km, all’interno della frazione decoratese.

Lasciata Decorata, il percorso diventa pianeggiante, per circa tre km, quando si ricomincerà a salire per 800 metri, toccando il punto più alto della gara (864,6 metri slm) e da qui si scenderà per altri due km, attraversando la parte alta del paese. In ultimo, prima dell’arrivo fissato in piazza Flora, gli atleti affronteranno viale Meomartini, entrando in maniera trionfale in piazza Flora, accolti da due ali di folla.

«Con questa manifestazione – spiega Giovanni Colarusso, presidente della Pro Loco e promotore della manifestazione – si ritorna a respirare la normalità, non solo sportiva ma sociale, dopo due anni di restrizioni legate all’emergenza covid. Nelle piccole comunità dell’entroterra c’è tanta voglia di fare. Anche grazie a manifestazioni come questa, chi vive nei grandi centri ha l’opportunità di scoprire luoghi sani, belli, perfetti per famiglie e per chiunque abbia il desiderio di rigenerare corpo e mente».