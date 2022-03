«10Art», il terzo appuntamento con il fotografo Fabio Donato

Appuntamento sabato prossimo alle ore 20.30 con l'ospite del terzo appuntamento di «10Art» il fotografo Fabio Donato. «10Art» è un cartellone di dieci appuntamenti mensili con personalità della cultura e dello spettacolo, promosso dall'associazione BlùS nell'ambito del più ampio progetto Cross Cities e ospitati presso le Antiche Cantine Mustilli di Sant'Agata Dè Goti, main sponsor della manifestazione.

Uomo poliedrico, sempre presente ed attivo, dalla fine degli anni sessanta, nel campo della fotografia, della poesia, della musica e della pittura e negli ambienti dell'arte e della cultura, Fabio Donato ha collaborato con il gallerista Lucio Amelio e immortalato artisti di spessore internazionale come Joseph Beuys, Andy Warhol ed Hermann Nitsch.



Collabora con il teatro Napoletano da quaranta anni, da Eduardo alla sperimentazione di Lucariello, Servillo e Martone e insegna Fotografia all'Accademia di Belle Arti di Napoli. L'artista si definisce un fotoreporter della cultura e realizza, nel corso di quasi cinquanta anni, dal 1967 a oggi, un archivio di 400.000 immagini, in cui esplora temi quali la sospensione del tempo, il rapporto tra realtà e finzione e l'altro da sé.

Sabato Donato illustrerà, al pubblico presente, il suo percorso artistico che si nutre delle relazioni umane e degli incontri di cui le sue opere sono la traccia più evidente, svelando le sue intime passioni nel corso di una performance musicale che intende esprimere le suggestioni scaturite dal racconto e dalle opere dell'artista, in una spontanea continuità tra immagine, video e musica. In questo contesto si sperimenteranno le molteplici possibilità di dialogare con l'artista osservando e cogliendo suggestioni dalle immagini e dall'espressione visiva ed elaborando, in tempo reale, la contaminazione e il corto circuito fra le diversità di linguaggi.