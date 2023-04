Anpi, un seminario per il «partigiano» Fenoglio

Una serata dedicata all'opera di Beppe Fenoglio nel centenario della nascita. La propone l'Anpi di Benevento, all'interno del sesto ciclo di seminari proposti dall'«Officina Maria Penna». Una tappa di avvicinamento alla manifestazione organizzata per il 25 aprile, Festa della Liberazione. L'appuntamento è per venerdì 14 aprile, alle 17, nella sala «Giuseppe Di Vittorio» della Cgil di Benevento in via Leonardo Bianchi. La relazione principale è affidata a Marialaura Simeone, docente e scrittrice; coordinerà i lavori Nicola Sguera, responsabile dell’«Officina Maria Penna».

Beppe Fenoglio (1922-1963), scrittore schivo ed estraneo agli ambienti culturali italiani, dopo aver lasciato l'esercito, si arruolò nelle formazioni partigiane delle Langhe. Dopo una breve esperienza in una brigata d'ispirazione comunista, si unì agli «azzurri» di Mango, con cui partecipò alla liberazione di Alba il 10 ottobre 1944 e alla sua difesa fino al 2 novembre (episodio raccontato ne «I ventitré giorni della città di Alba»).Ufficiale di collegamento presso la missione inglese, elaborò la sua esperienza resistenziale nelle opere «Una questione privata» (1963) e «Il partigiano Johnny» (1968), usciti entrambi postumi.

«Se c'è una frase che riassume tutto Fenoglio - spiegano dal comitato provinciale dell'Associazione nazionale partigiani, guidata da Amerigo Ciervo - è quanto lo stesso scrittore ha detto di sé: sempre sulle lapidi, a me basterà il mio nome, le due date che sole contano, e la qualifica di scrittore e partigiano».