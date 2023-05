Tour sannita per Pisillo, l'imprenditore di Montesarchio che ha conquistato New York

Da New York a Montesarchio, la “sua” Montesarchio. Ultimi giorni di permanenza in Italia per Carmelo Nazzaro, detto “Pisillo”: il sannita diventato celebre sui social per la sua paninoteca situata nella Grande Mela, nel Financial District, che ha conquistato gli americani.

Questa mattina l’imprenditore di origini montesarchiesi ha fatto tappa presso l’amata Torre – monumento simbolo della città – e il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino dove - accompagnato dal direttore del Mansc Enzo Zuccaro, da Morena Cecere e dai volontari dell’associazione “Sentinelle della Torre” - ha ammirato i preziosi reperti custoditi nel Castello di Montesarchio rimanendone particolarmente affascinato, anche per il profondo legame che lo unisce alla sua terra d’origine.

In queste settimane di vacanza in Italia, Carmelo ha colto l’occasione per visitare anche numerose aziende, eccellenze sannite, accompagnato dal fondatore della pagina “Sannio Village”, Ciro Marra, che mira proprio alla divulgazione e alla promozione culturale del territorio.

Intanto, per Pisillo sono in cantiere nuove iniziative per divulgare le bellezze sannite attraverso un ponte virtuale tra New York e la cittadina caudina. «È un piacere – hanno commentato dall’associazione “Sentinelle della Torre – sapere che ci sono persone come Carmelo, che nonostante la distanza di migliaia di chilometri, oltreoceano, non dimenticano le proprie origini e che diffondono le bellezze e i sapori della nostra terra»