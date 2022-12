Benevento, 4,2 milioni di euro per il restyling dell’Istituto tecnico industriale Lucarelli

Un nuovo volto per l’istituto tecnico industriale “Bosco Lucarelli” di Benevento. Dagli uffici della Rocca dei Rettori, infatti, è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale del plesso scolastico di viale San Lorenzo. I lavori, che mobiliteranno risorse a base d’appalto per circa 4,2 milioni di euro, sono finanziati dai fondi confluiti nel Pnrr.

La gara sarà affidata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità - prezzo. Le risorse finanziarie, inoltre, saranno impiegate per la manutenzione di alcune aule e dei corridoi del grande edificio adiacente il Bue Apis, dove sono stati registrati in passato importanti problemi ai solai, alle controsoffittature e all’impianto di riscaldamento, solo nelle scorse settimane ripristinato dai tecnici provinciali.

La progettazione esecutiva dovrà essere presentata alla Provincia di Benevento entro 90 giorni dalla data di consegna del servizio, mentre per i lavori edili veri e propri sono stati fissati 730 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.