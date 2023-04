A cena con il latitante, tre condanne e due assoluzioni

Nel luglio del 2016 erano a cena con un latitante Saverio Sparandeo di 61 anni, da qui l'accusa di favoreggiamento. Il magistrato monocratico Roberto Nuzzo ha emesso una sentenza che sancisce tre condanne e due assoluzioni. Sono stati condannati a 4 mesi Pasquale Di Pippo 38 anni, a 3 mesi Pasquale Allegretta, 51 anni, e Antonella Viola, 49 anni, difesi da Fabio Russo e Angelo Leone . Per tutti pena sospesa. Assolte invece, per non aver commesso il fatto, Marialuisa Di Pietro, 42 anni, e Cristina Sferruzzi, 32 anni, difese da Antonio Leone che ha sostenuto che i due non erano consapevoli che Sparandeo era latitante. La cena era in corso alla contrada Iannassi di San Nicola Manfredi quando ci fu il blitz dei carabinieri.