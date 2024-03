«A crazy story», la personale di Fallarino alla Rocca dei Rettori

La mostra "A Crazy Story", dell’artista Emilio Fallarino curata da Luigi Giordano, inaugurerà sabato 23 marzo dalle18.30 alle 21.30 presso la Sala Acquedotto della Rocca dei Rettori, in Piazza Castello, Benevento. Il protagonista di questa esposizione di arte contemporanea è Emilio Fallarino. Originariamente noto come attore e regista, Fallarino ha abbracciato una nuova forma espressiva: la pittura. Attraverso pennellate impetuose e una palette cromatica vibrante, Fallarino dipinge un universo ricco di emozioni, dal sublime al grottesco, trasportando gli spettatori in mondi alternativi e sconosciuti. Ogni opera di Fallarino è intrisa di una identità propria, che si riflette sullo spettatore e lo avvolge in un turbine di sensazioni.

Tra le sue opere, si possono ammirare lavori materici, dove la materia stessa sembra prendere vita, così come opere realizzate con soffici tocchi di acrilici che si stendono delicatamente sulla tela, trasformandola in un vero e proprio letto di colori.

Fallarino, artista e creatore, vuole far brillare emozioni non solo sul palcoscenico del cinema e del teatro, ma anche attraverso i suoi quadri. Opere come "FOREST", "RED ICE" e "EARTH" testimoniano la centralità di questo tema nel pensiero dell'artista. L'evento sarà arricchito dalla performance live musicale di Corrado Ciervo, musicista poliedrico vincitore del Premio Parodi 2023 insieme al suo gruppo “Osso Sacro” e al Premio Dubito 2021, che accompagnerà l'atmosfera suggestiva delle opere di Fallarino con la sua straordinaria ed unica musica. L’ingresso alla mostra sarà libero e l’invito a partecipare è rivolto a tutti. "A Crazy Story", sarà un'esperienza unica per immergersi nell'universo artistico di Emilio Fallarino e lasciarsi trasportare dalle emozioni e dalle storie raccontate attraverso la sua pittura e le suggestive musiche di Corrado Ciervo.