A Faicchio rifiuti sversati nel verde, nessuno controllo nessuna multa

A Faicchio, presso località Arenella, lo scenario è davvero spettrale. Rifiuti, immondizia ovunque. «Assodato che va ammonito e multato chi lascia la spazzatura incustodita, infrangendo la legge e la propria etica - ha dichiarato Antonella Civitillo, coordinatrice locale di Forza Italia - è anche vero che l'amministrazione dovrebbe intervenire per prevenire il problema. Ed invece il sindaco ormai latita da tanti anni. E’ assente anche al cospetto di una situazione che non dà lustro alla nostra comunità, restano incredibilmente immobili. Faicchio e i suoi cittadini meritano ben altro, si aspettano attenzione e rispetto per la propria terra, chiediamo al sindaco di intervenire al più presto per risolvere questa annosa questione. L’intero direttivo di Forza Italia che rappresento e’ stanco di riscontrare i continui probli figli di abbandono politico. A pagare sono cittadini e il territorio».