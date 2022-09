A lezione di austerity: corsa contro il tempo sulla settimana corta

Il caro energia colpisce anche le scuole di Benevento. Spegnere i riscaldamenti il venerdì pomeriggio per riaccenderli il lunedì mattina sta diventando con il passare dei giorni una ipotesi più che plausibile. Del resto il problema è reale e non può essere ulteriormente ignorato, anche se il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, ha dichiarato che «la scuola deve essere l'ultima a essere interessata da eventuali provvedimenti sui problemi connessi al costo dell'energia». In vista della riapertura del 13 settembre spetterà, quindi, ai singoli istituti, nella loro autonomia, prendere la decisione.



«Non è una soluzione di immediata fattibilità commenta il dirigente scolastico e presidente dell'Anp Benevento, Luigi Mottola vedo estrema problematicità nel mettere in moto la macchina organizzativa. Credo che sia opportuna una scelta nazionale che dia un indirizzo alle scuole». Al momento, dunque, si lavora per arrivare ad una soluzione condivisa. «Dopo gli anni della pandemia prosegue Mottola - qualunque scelta organizzativa deve assolutamente evitare che si riduca il tempo nella scuola e soprattutto evitare un ritorno alla didattica integrata». Resta da sciogliere il nodo trasporti in base ai nuovi orari scolastici per gli studenti e garantire che gli autobus urbani ed extraurbani si dispongano ad accoglierli. «Abbiamo preso un impegno ma serve una scelta unanime per uniformare i servizi pubblici essenziali» spiega il presidente della Provincia, Nino Lombardi. L'obiettivo pertanto è affrontare eventuali difficoltà prima dell'inizio imminente del nuovo anno scolastico: «La settimana corta è la conseguenza di una crisi energetica che è ormai un dato di fatto ha ribadito il presidente Lombardi - e dobbiamo far sì che concertando un'azione si possa arrivare ad una scelta per il contenimento dei consumi. Dobbiamo lavorare per evitare disagi nel rispetto delle autonomie scolastiche. Ovviamente non ci sono più i tempi tecnici ma se come immagino si dovesse arrivare alla scelta della settimana corta chiaramente dobbiamo fare un tavolo coinvolgendo la Prefettura per adeguare i trasporti ai nuovi orari». Spetta ora alle scuole nei consigli d'istituto deliberare in tal senso.



Ma cosa ne pensano i presidi del capoluogo? «Siamo pronti a fare la nostra parte ed è sicuramente una soluzione che ridurrà i consumi. Noi abbiamo già votato a favore all'unanimità attraverso gli organi collegiali perché siamo consapevoli che dobbiamo fare la nostra parte in un contesto difficile. Le nostre decisioni sono strettamente collegate alla possibilità di modulare gli orari del trasporto scolastico altrimenti rischiamo che gli alunni che escono più tardi possano rimanere senza trasporto, questa è la nostra unica preoccupazione» rimarca il preside del «Galilei-Vetrone» Giovanni Marro. «La settimana corta ha i suoi vantaggi e svantaggi spiega la Giustina Mazza, dirigente o del Liceo Guacci . Sicuramente non possiamo partire per il 13 settembre perché dobbiamo attendere la riorganizzazione dei mezzi di trasporto e non credo che sarà una cosa semplice e immediata. Sono favorevole all'adozione di questa misura ma i tempi non possono essere immediati. L'organizzazione del tempo scuola coinvolge docenti, studenti, personale Ata, famiglie».



Annamaria Morante, dirigente del liceo scientifico «Rummo» e reggente dell'istituto «Virgilio» spiega: «Stavamo valutando indipendentemente dalla problematica energetica l'adozione della settimana corta. Stiamo facendo un sondaggio tra i genitori e la settimana prossima ci incontreremo con il consiglio di istituto». Maria Gabriella Fedele, che guida l'istituto industriale «Bosco Lucarelli», è in attesa di risposte concrete: «Con un piano trasporti che può sostenere i nostri ragazzi va bene anche la settimana corta in un momento in cui bisogna prendere delle decisioni importanti rispetto alla crisi energetica. Adesso i trasporti riescono con difficoltà a soddisfare l'orario ordinario tanto da doverne adottare uno già ridotto per far sì che tutti i ragazzi possano rientrare a casa in tempi non biblici». Teresa De Vito, preside del liceo classico «Pietro Giannone», aggiunge: «Per adesso ne abbiamo discusso in collegio docenti. Attendiamo le decisione del consiglio d'istituito ma per ora ancora non abbiamo preso nessuna decisione. Posso dire che per una scuola come questo liceo c'è la possibilità di poter organizzare la settimana corta, rispetto alle complicazioni di altri istituti».